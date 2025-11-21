Population wächst im AK-Kreis Waschbär lässt sich nur mit Mühe vertreiben 21.11.2025, 06:00 Uhr

i Unser Redakteur wurde nächtens von einem Waschbär aus dem Schlaf gerissen, der sich Zugang ins Haus verschafft hatte. Daniel-D. Pirker

Nicht nur in Emmerzhausen sorgen Waschbären im Kreis Altenkirchen für Frust. Von ihrem süßen Erscheinungsbild sollte man sich nicht täuschen lassen. Davon konnte sich unser Redakteur eines Nachts selbst überzeugen.

Waschbären entwickeln sich in Siedlungsgebieten zunehmend zu einem Problem, wie sich aktuell in Emmerzhausen zeigt. Die Tiere dringen immer weiter in Wohngebiete vor und stellen eine Bedrohung für die Natur sowie den Menschen dar, da sie aggressive Parasiten wie den Waschbärspulwurm in sich tragen können.







