Dass der Druidensteig beim Wettbewerb des Wandermagazins zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ die Goldmedaille geholt hat, darüber freut sich auch die Interimslandrätin des WW-Kreises sehr, Gabriele Wieland.
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Der Druidensteig ist bei der großen Wahl des Wandermagazins zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ auf Platz eins gewählt worden. Der 94 Kilometer lange Fernwanderweg, der durchs AK-Land und den Westerwaldkreis führt, konnte sich bekanntlich in der Kategorie Mehrtagestouren gegen neun andere Wanderwege aus Deutschland siegreich durchsetzen.