Gold für Wanderweg Was WW-Interimslandrätin zum Druidenstein-Erfolg sagt Johannes Mario Löhr 31.07.2026, 17:45 Uhr

i Die Interimslandrätin des WW-Kreises, Gabriele Wieland, freut sich sehr über den großen Erfolg des Druidensteigs beim Wettbewerb des Wandermagazins. Olaf Nitz

Dass der Druidensteig beim Wettbewerb des Wandermagazins zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ die Goldmedaille geholt hat, darüber freut sich auch die Interimslandrätin des WW-Kreises sehr, Gabriele Wieland.

Der Druidensteig ist bei der großen Wahl des Wandermagazins zu „Deutschlands schönstem Wanderweg 2026“ auf Platz eins gewählt worden. Der 94 Kilometer lange Fernwanderweg, der durchs AK-Land und den Westerwaldkreis führt, konnte sich bekanntlich in der Kategorie Mehrtagestouren gegen neun andere Wanderwege aus Deutschland siegreich durchsetzen.







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