Stadt- und Feuerwehrkapelle
Was Wissener Orchester mit Musik aus Spanien verbindet 
„Echoes of Valor“ ist ein Werk des spanischen Komponisten José Alberto Pina. Ihn traf der Dirigent der Stadt- und Feuerwehrkapel
„Echoes of Valor“ ist ein Werk des spanischen Komponisten José Alberto Pina. Ihn traf der Dirigent der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, Christoph Becker (Foto), im Frühjahr in Nürnberg. Pina höchstpersönlich wird das Wissener Orchester, welches dieses Werk im kommenden Frühjahr im Kulturwerk als Deutschlandpremiere aufführt, dirigieren.
Thomas Hoffmann

Seit Jahren ist die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen ein Aushängeschild der Siegstadt. Nicht minder ist es der bekannte Blasmusik-Komponist José Alberto Pina für sein Heimatland Spanien. Zwischen beiden gedeiht eine fruchtbare Verbindung.

Lesezeit 2 Minuten
Es sind Werke voller Strahlkraft und musikalischer Symbolik, die der spanische Komponist und Dirigent José Alberto Pina schreibt. Und es sind Werke, die auch der Dirigent der Wissener Stadt- und Feuerwehrkapelle, Christoph Becker, liebt: „Das sind wunderbare Stücke, und wir haben in der Vergangenheit bereits einige gespielt“, sagt der 66-jährige Musikpädagoge.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenKultur

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren