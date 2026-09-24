Seit Jahren ist die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen ein Aushängeschild der Siegstadt. Nicht minder ist es der bekannte Blasmusik-Komponist José Alberto Pina für sein Heimatland Spanien. Zwischen beiden gedeiht eine fruchtbare Verbindung.
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Es sind Werke voller Strahlkraft und musikalischer Symbolik, die der spanische Komponist und Dirigent José Alberto Pina schreibt. Und es sind Werke, die auch der Dirigent der Wissener Stadt- und Feuerwehrkapelle, Christoph Becker, liebt: „Das sind wunderbare Stücke, und wir haben in der Vergangenheit bereits einige gespielt“, sagt der 66-jährige Musikpädagoge.