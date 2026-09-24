Stadt- und Feuerwehrkapelle Was Wissener Orchester mit Musik aus Spanien verbindet Thomas Hoffmann 24.09.2026, 11:01 Uhr

i „Echoes of Valor“ ist ein Werk des spanischen Komponisten José Alberto Pina. Ihn traf der Dirigent der Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen, Christoph Becker (Foto), im Frühjahr in Nürnberg. Pina höchstpersönlich wird das Wissener Orchester, welches dieses Werk im kommenden Frühjahr im Kulturwerk als Deutschlandpremiere aufführt, dirigieren. Thomas Hoffmann

Seit Jahren ist die Stadt- und Feuerwehrkapelle Wissen ein Aushängeschild der Siegstadt. Nicht minder ist es der bekannte Blasmusik-Komponist José Alberto Pina für sein Heimatland Spanien. Zwischen beiden gedeiht eine fruchtbare Verbindung.

Es sind Werke voller Strahlkraft und musikalischer Symbolik, die der spanische Komponist und Dirigent José Alberto Pina schreibt. Und es sind Werke, die auch der Dirigent der Wissener Stadt- und Feuerwehrkapelle, Christoph Becker, liebt: „Das sind wunderbare Stücke, und wir haben in der Vergangenheit bereits einige gespielt“, sagt der 66-jährige Musikpädagoge.







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