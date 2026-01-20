Besondere Sicherheitsvorkehrungen müssten beachtet werden für den Besuch von Lars Klingbeil in Daaden. Bei Weitem nicht die einzige Herausforderung für die Organisatoren und Helfer vor Ort.
Ein Vizekanzler besucht einen 4000-Einwohner-Ort im Westerwald. Rund 250 Menschen kamen ins Bürgerhaus Daaden, um die Rede des SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil anzuhören. Kaum einer wird daran gedacht haben, mit welchem organisatorischen Aufwand eine solche Veranstaltung mit dem zweitwichtigsten Mann im Bundeskabinett verbunden ist.