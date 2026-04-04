Prominent am Kirchener Südknoten gelegen, entsteht für bis zu 3,5 Millionen Euro ein Gebäude, das ärztliche Versorgung, Wohnen und Arbeiten verbindet. Wir fragten Bauherrn Samir Jaha: Woraus schöpft er die Motivation, so ein Projekt zu stemmen?
Lesezeit 2 Minuten
Vor wenigen Jahren gingen hier noch Currywurst, Burger und Gyros über die Theke, heute wächst am Kirchener Südknoten vor der Bahnschranke Richtung Krankenhaus ein modernes Gebäude in die Höhe, das ärztliche Versorgung, Wohnen und Arbeiten miteinander verbindet.