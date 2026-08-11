Himmelsereignis in Kirchen
Was Sonnenfinsternis-Fans am Ottoturm beachten müssen
Am Mittwochabend zeigt die IGS Betzdorf/Kirchen am Ottoturm die Sonnenfinsternis durch ihr Sonnenteleskop.
Am Mittwochabend zeigt die IGS Betzdorf/Kirchen am Ottoturm die Sonnenfinsternis durch ihr Sonnenteleskop.
Thomas Leurs

Am Mittwochabend können Besucher am Ottoturm Zeugen eines besonderen Schauspiels werden: Die IGS Betzdorf/Kirchen wird mit einem speziellen Teleskop die Sonnenfinsternis zeigen. Und in der Nacht gibt es noch ein weiteres Schauspiel am Himmel.

Lesezeit 1 Minute
Am Mittwochabend wird sich der Mond vor die Sonne schieben. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Betzdorf/Kirchen wird ihr neues Sonnenteleskop auf den Ottoturm stellen und die partielle Sonnenfinsternis für Interessierte auf einen großen Fernseher übertragen.
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