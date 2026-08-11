Himmelsereignis in Kirchen Was Sonnenfinsternis-Fans am Ottoturm beachten müssen Thomas Leurs 11.08.2026, 06:00 Uhr

i Am Mittwochabend zeigt die IGS Betzdorf/Kirchen am Ottoturm die Sonnenfinsternis durch ihr Sonnenteleskop. Thomas Leurs

Am Mittwochabend können Besucher am Ottoturm Zeugen eines besonderen Schauspiels werden: Die IGS Betzdorf/Kirchen wird mit einem speziellen Teleskop die Sonnenfinsternis zeigen. Und in der Nacht gibt es noch ein weiteres Schauspiel am Himmel.

Am Mittwochabend wird sich der Mond vor die Sonne schieben. Die Integrierte Gesamtschule (IGS) Betzdorf/Kirchen wird ihr neues Sonnenteleskop auf den Ottoturm stellen und die partielle Sonnenfinsternis für Interessierte auf einen großen Fernseher übertragen.







Artikel teilen

Artikel teilen