Diskussion im Ortsgemeinderat
Was soll mit dem Schotterplatz in Weitefeld geschehen?
Der Schotterplatz mitten im Zentrum Weitefelds ist Gegenstand einer Diskussion im Ortsgemeinderat gewesen.
Der Schotterplatz mitten im Zentrum Weitefelds ist Gegenstand einer Diskussion im Ortsgemeinderat gewesen.
Thomas Leurs

In der jüngsten Ratssitzung in Weitefeld hat die FWG-Fraktion einen Antrag zur Umgestaltung des Schotterplatzes in der Dorfmitte eingebracht. Das hat im Rat eine Diskussion losgetreten, wie man grundsätzlich mit der Fläche umgehen will.

Lesezeit 2 Minuten
Die FWG-Fraktion hat in der jüngsten Ratssitzung in Weitefeld einen Antrag über die Umgestaltung des Parkplatzes direkt in der Ortsmitte eingebracht. Ziel sei es, die Fläche für einen möglichen späteren Verkauf attraktiver zu machen. Aber auch die Veränderungen in der Dorfmitte im Rahmen des Isek-Programms spielen dabei eine Rolle.
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