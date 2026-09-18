Debatte um Altenkirchen Was sind denn Alltagsnotfälle in einer Regioklinik? Markus Kratzer 18.09.2026, 10:00 Uhr

i In Rheinland-Pfalz sollen Regiokliniken für die Behandlung von „Alltagsnotfällen“ installiert werden. Doch was verbirgt sich hinter diesem Begriff? Darüber lässt sich (noch) trefflich streiten. Stephan Jansen. Stephan Jansen/dpa

Ein Baustein der künftigen Krankenhauslandschaft in Rheinland-Pfalz soll die Regioklinik sein. Auch wenn Minister Hoch Altenkirchen als Standort nicht berücksichtigt hat, geht die Debatte im AK-Land weiter – auch über Begriffe wie „Alltagsnotfall“.

Altenkirchen. Bei der Umsetzung der Krankenhausreform setzt der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch auch auf Regiokliniken – auch wenn der Standort Altenkirchen in den Plänen des SPD-Politikers keine Rolle spielt. Auf dem Papier sollen solche Einrichtungen stationäre und ambulante Angebote eng miteinander verbinden, um die medizinische Versorgung vor allem im ländlichen Raum wohnortnah zu sichern ...







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