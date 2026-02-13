SPD-Mann für Altenkirchen Was sich Philip Schimkat von Raiffeisen abschaut 13.02.2026, 16:48 Uhr

i Gegenüber des Raiffeisenmuseums in Hamm hat man dem Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen ein Denkmal gesetzt. Mit seinem Eintreten für bezahlbaren Wohnraum will der SPD-Landtagskandidat Philip Schimkat an die Tradition des Sozialreformers anknüpfen. Markus Kratzer

Ein 27-jähriger „Hämmscher“ hat ein großes Ziel: Nach dem 22. März will Philip Schimkat den Wahlkreis 2 (Altenkirchen) in Mainz vertreten. Wie sieht der Wahlkampf des SPD-Politikers aus? Was will er im Landtag bewegen? Wir sprachen mit ihm.

Treffpunkt Raiffeisenmuseum in Hamm. Im angrenzenden Forum sprechen wir mit Philip Schimkat, SPD-Direktkandidat im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) über die Schwerpunkte in seinem Wahlkampf. Zuvor gibt es noch einen Fototermin vor dem Gebäude – neben dem „roten“ Raiffeisen, dem bedeutenden „Sohn“ der Gemeinde.







