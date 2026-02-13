SPD-Mann für Altenkirchen
Was sich Philip Schimkat von Raiffeisen abschaut
Gegenüber des Raiffeisenmuseums in Hamm hat man dem Genossenschaftsgründer Friedrich Wilhelm Raiffeisen ein Denkmal gesetzt. Mit seinem Eintreten für bezahlbaren Wohnraum will der SPD-Landtagskandidat Philip Schimkat an die Tradition des Sozialreformers anknüpfen.
Markus Kratzer

Ein 27-jähriger „Hämmscher“ hat ein großes Ziel: Nach dem 22. März will Philip Schimkat den Wahlkreis 2 (Altenkirchen) in Mainz vertreten. Wie sieht der Wahlkampf des SPD-Politikers aus? Was will er im Landtag bewegen? Wir sprachen mit ihm.

Treffpunkt Raiffeisenmuseum in Hamm. Im angrenzenden Forum sprechen wir mit Philip Schimkat, SPD-Direktkandidat im Wahlkreis 2 (Altenkirchen) über die Schwerpunkte in seinem Wahlkampf. Zuvor gibt es noch einen Fototermin vor dem Gebäude – neben dem „roten“ Raiffeisen, dem bedeutenden „Sohn“ der Gemeinde.

Kreis AltenkirchenWK 2 – Altenkirchen (Westerwald)

