Studie zur Kaufkraft
Was sich die Menschen im AK-Land leisten können
Bezahlen an der Supermarktkasse: Es gibt deutliche regionale Unterschiede, wie viel Ware die Menschen auf das Band legen können.
Bezahlen an der Supermarktkasse: Es gibt deutliche regionale Unterschiede, wie viel Ware die Menschen auf das Band legen können. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft errechnet.
Sven Hoppe. Sven Hoppe/dpa

Wo können sich die Menschen bundesweit am meisten leisten? Antwort auf diese Frage liefert das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Die Kölner Wirtschaftsforscher haben für ihre Studie zur Kaufkraft auch in den Kreis Altenkirchen geschaut.

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Kreis Altenkirchen. Alles wird teurer – gefühlt wie auch real. Dieser Eindruck verfestigt sich durch globale Krisen wie aktuell den Irankrieg. Doch unabhängig von Inflationsraten beantwortet das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in einer jetzt veröffentlichten Studie, wie viel sich die Menschen bundesweit überhaupt leisten können.

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