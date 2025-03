Was sich der Kreis die Klinik in Kirchen kosten lässt

Das Krankenhaus in Kirchen hat eine Zukunftsperspektive. Sollte die Diakonie in Südwestfalen die Klinik von der insolventen DRK-Krankenhausgesellschaft übernehmen, gibt es eine Finanzspritze vom Kreis Altenkirchen. Das hat der Kreistag beschlossen.

Gut eine Stunde blieb die Tür zum Wilhelm-Boden-Saal im Kreishaus Altenkirchen am Montagabend geschlossen. Dann gab es „weißen Rauch“, und der Kreistag hatte in nicht-öffentlicher Sitzung die Weichen für eine Zukunft des Krankenhauses in Kirchen gestellt. Konkret geht es darum, dass der Kreis Altenkirchen von März bis Ende Mai die Verluste trägt, die mit einem Weiterbetrieb der Klinik verbunden sind – also quasi auch für die Gehälter der Mitarbeiter aufkommt, die nach der Insolvenz der DRK-Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz bis Ende Februar von der Arbeitsagentur bezahlt wurden. Zudem erhält die Diakonie in Südwestfalen als potenzieller neuer Betreiber eine Anschubfinanzierung für die Zeit vom 1. Juni bis Ende 2026. Es sind alleine im laufenden Jahr bis zu 10 Millionen Euro, die sich der Kreis diese Unterstützung kosten lässt.

„Wir geben Liquidität, es geht um Versorgungssicherheit und um die Mitarbeiter“, erläuterte Landrat Peter Enders im Anschluss an die Sitzung im Pressegespräch die Hintergründe. Gemeinsam mit Justiziar Norbert Schmauck dividiert er den einstimmig gefassten Beschuss auseinander. So sperrig die Begriffe, wie etwa die „Verlustübernahmevereinbarung“ mit dem Insolvenzverwalter, zu der der Kreistag den Landrat ermächtigt, so konkret die Summen, die jetzt im Raum stehen: Für die Anschubfinanzierung ist 2025 ein Betrag von 6,75 Millionen Euro vorgesehen, die Verlustabdeckung wird für das laufende Jahr mit 1,92 Millionen Euro beziffert. Bleibt bis zur maximalen Obergrenze von 10 Millionen noch ein finanzieller Spielraum von gut 1,3 Millionen Euro für nicht vorhersehbare Entwicklungen. Die prognostizierte Verlustabdeckung für das kommende Jahr beläuft sich auf 5,76 Millionen Euro.

Die Zuschüsse sollen, so Enders und Schmauck, über Liquiditätskredite finanziert werden. Entsprechende Absprachen mit der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als „Haushaltswächterin“ seien getroffen worden. „Wir sind der Diakonie sehr dankbar, dass sie Interesse an einer Übernahme des Kirchener Krankenhauses zeigt“, betont der Chef des Kreishauses. Dabei betreffe dieses Interesse nicht nur den Bereich Pädiatrie und Geburtshilfe, für die seitens des Landes ein Sicherstellungsauftrag bestehe. „Es geht da schon ums ganze Krankenhaus“, so Enders, der auch von Signalen spricht, dass man in Siegen auch mit einer Fortführung der Kirchener Pflegeschule liebäugelt. Für den Landrat ist die Ausbildung von Nachwuchs vor Ort eine wichtige Voraussetzung für den Fortbestand des Krankenhauses an der Sieg.

Der jetzt gefällte Beschluss, des Kreistages, der zudem den Kreisausschuss zu einer Auskleidung der Zuschussvereinbarung im vorgegebenen Rahmen ermächtigt, ist für Enders ohne Alternative. „Wir stehen in Kirchen vor einer anderen Situation als in Altenkirchen, wo das Land leider den Versorgungsbedarf nicht gesehen hat“, erläutert er. Heißt: Findet sich kein neuer Träger für Kirchen, fällt das Krankenhaus aufgrund des Sicherstellungsauftrags an den Landkreis zurück. „Dass wir so oder so ,verurteilt’ werden, ist klar. Aber die Angelegenheit selbst zu regeln, ist mindestens genauso teuer“, verteidigt Enders die Finanzspritze des Kreises.

Auch, wenn der Kreis noch nicht ganz aus der Pflicht entlassen ist, selbst in die Betreiberrolle schlüpfen zu müssen: Dass es zwischen Insolvenzverwalter und der Diakonie in Südwestfalen als potenziellem Träger zu keiner Einigung kommen könnte, hält man im Kreishaus für eher unwahrscheinlich. Realistischer schätzt man es ein, dass die Siegener für die Übernahme der Kirchener Klinik eine neue GmbH gründen werden. „Unsere Anschubfinanzierung für die drei Monate von Juni bis September wird auch deshalb notwendig, weil die Diakonie in diese neue Gesellschaft kein eigenes Geld geben kann“, beleuchtet Justiziar Schmauck die Hintergründe.

Jetzt liegt es also am Landrat, mit Insolvenzverwalter Rainer Eckert und der Diakonie die konkreten Vereinbarungen zu verhandeln und abzuschließen. Damit könnte im nördlichen Rheinland-Pfalz nach der Übernahme des DRK-Krankenhauses Neuwied durch die Marienhaus-Gruppe die Zukunft eines zweiten Standorts des insolventen Trägers geklärt werden. Das Krankenhaus in Hachenburg, für das die Diakonie (ebenso wie für die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Standort Altenkirchen) ihren Hut in den Ring geworfen hat, hat nach Informationen unserer Zeitung mit dem Evangelischen Krankenhaus Dierdorf/Selters einen weiteren Interessenten. Die Botschaft an den Insolvenzverwalter: Nicht nur die Politik, vor allem die Menschen im Westerwald und im Siegerland wollen gern aus der Ungewissheit entlassen werden.

