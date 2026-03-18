Gewalt am Busbahnhof Betzdorf Was sagt Polizei über Verletzungen des Opfers? Johannes Mario Löhr 18.03.2026, 19:00 Uhr

i Am helllichten Tag soll die Attacke auf den 47-Jährigen am Betzdorfer Busbahnhof passiert sein. Daniel-D. Pirker

Was genau ist Anfang März am Busbahnhof Betzdorf passiert? Wie schwer sind die Verletzungen des Opfers? Und wer ist der mutmaßliche Täter? Unsere Zeitung hat bei der Polizei Betzdorf nachgehört.

Ein 19-Jähriger soll am 4. März am Betzdorfer Busbahnhof einen 47-Jährigen verletzt haben. Der mutmaßliche Täter sitzt inzwischen in U-Haft. Unsere Zeitung hat nun bei der Betzdorfer Polizei nachgefragt, was genau am 4. März passiert ist.Wir wollten im Detail wissen, um welche Verletzung es sich handelt und wie schwer diese ist; was passiert ist – und was dem 19-Jährigen genau vorgeworfen wird; welche Staatsbürgerschaft er besitzt, da das Thema ...







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