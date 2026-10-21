Bierhaus in Gebhardshain
Was Polizei und ein Gast zu dem Heimfahrservice sagen
Für seinen Heimfahrservice nutzt das Bierhaus diesen Caddy. Drei Fahrer wechseln sich ab.
Für seinen Heimfahrservice nutzt das Bierhaus diesen Caddy. Drei Fahrer wechseln sich ab.
Aylin Ölmez / Bierhaus Gebhardshain

Wer auf dem Land abends ausgehen möchte, steht oft vor der Frage: Wie komme ich anschließend sicher heim? Bei der Suche nach Antworten hilft vielleicht ein neuer Service aus Gebhardshain, sozusagen eine rollende Kundenbindung.

Lesezeit 1 Minute
Mit seinem Heimfahrservice hält das Bierhaus in Gebhardshain einen Bonus für jene Gäste bereit, die zwar mit dem eigenen Pkw gekommen sind, aber nicht mehr unbedingt selbst die Rückfahrt antreten sollten. Dieses Angebot, das es erst seit einigen Wochen gibt, hat schon echte Fans gefunden.
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