Bierhaus in Gebhardshain Was Polizei und ein Gast zu dem Heimfahrservice sagen Elmar Hering 21.10.2026, 12:00 Uhr

i Für seinen Heimfahrservice nutzt das Bierhaus diesen Caddy. Drei Fahrer wechseln sich ab. Aylin Ölmez / Bierhaus Gebhardshain

Wer auf dem Land abends ausgehen möchte, steht oft vor der Frage: Wie komme ich anschließend sicher heim? Bei der Suche nach Antworten hilft vielleicht ein neuer Service aus Gebhardshain, sozusagen eine rollende Kundenbindung.

Mit seinem Heimfahrservice hält das Bierhaus in Gebhardshain einen Bonus für jene Gäste bereit, die zwar mit dem eigenen Pkw gekommen sind, aber nicht mehr unbedingt selbst die Rückfahrt antreten sollten. Dieses Angebot, das es erst seit einigen Wochen gibt, hat schon echte Fans gefunden.







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