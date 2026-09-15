Die Autohaus-Gruppe Wahl aus Siegen befindet sich in einem Sanierungsverfahren. Es geht um rund 1000 Arbeitsplätze. Vielen Kunden brennen einige Fragen unter den Nägeln. Nicht auf alle kann die Wahl-Gruppe eine allgemeingültige Antwort geben.
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Die Nachricht löste bei zahlreichen Kunden in der Region Verunsicherung aus: Die Siegener Wahl-Gruppe musste für ihre sechs operativen Gesellschaften ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragen. An den 31 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz – darunter in Betzdorf, Koblenz und Montabaur – stellen sich seit der Insolvenzanmeldung des Traditionsunternehmens ganz praktische Fragen, etwa was mit bereits geleisteten ...