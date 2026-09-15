Wahl-Autohäuser in der Region Was passiert nach Insolvenz mit Anzahlungen der Kunden? Daniel-D. Pirker 15.09.2026, 20:30 Uhr

i Die traditionsreiche Siegener Autohandelsgruppe Wahl, die im Fahrzeughandel sowie der Reparatur von Pkw, Nutzfahrzeugen und Motorrädern aktiv ist, hat ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung angemeldet. Zu der Unternehmensgruppe gehören auch Autohäuser wie hier an der Betzdorfer Industriestraße. Daniel-D. Pirker

Die Autohaus-Gruppe Wahl aus Siegen befindet sich in einem Sanierungsverfahren. Es geht um rund 1000 Arbeitsplätze. Vielen Kunden brennen einige Fragen unter den Nägeln. Nicht auf alle kann die Wahl-Gruppe eine allgemeingültige Antwort geben.

Die Nachricht löste bei zahlreichen Kunden in der Region Verunsicherung aus: Die Siegener Wahl-Gruppe musste für ihre sechs operativen Gesellschaften ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung beantragen. An den 31 Standorten in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz – darunter in Betzdorf, Koblenz und Montabaur – stellen sich seit der Insolvenzanmeldung des Traditionsunternehmens ganz praktische Fragen, etwa was mit bereits geleisteten ...







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