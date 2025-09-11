Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt: Zeugen beobachteten, wie ein etwa zehnjähriger Junge am vergangenen Sonntag einen Hund im Wiesental ausgesetzte. Der Hund ist inzwischen im Tierheim. Aber was passiert jetzt mit ihm?

Der am vergangenen Sonntag, 7. September, von einem etwa zehn Jahre alten Jungen im Wiesental ausgesetzte Hund, ein Malteser-Mischling, wird definitiv nicht mehr an seine ursprünglichen Besitzer zurückgegeben. Das sagt Kerstin Löbnitz Steiger vom Tierschutzverein Karibu in Breitscheidt. „Der Hund ist eindeutig ausgesetzt worden. Der geht nicht zurück. Er wird vermittelt, aber wann, das steht noch nicht fest. Das muss das Veterinäramt entscheiden“, so Löbnitz Steiger weiter. Derzeit gehe es dem kleinen Hund gut, er sei am Mittwoch das erste Mal mit den anderen Hunden mitgelaufen und habe sich gut vertragen.

Die Polizei in Altenkirchen kann derzeit noch nicht sagen, welche rechtlichen Schritte gegen die Halter eingeleitet werden, fest steht aber, dass Schritte eingeleitet werden. Auch das Kreisveterinäramt ist eingeschaltet worden.

„Dass der Hund in diesem Fall von einem Kind ausgesetzt wurde, ist für uns ebenfalls ein besonders ungewöhnlicher und tragischer Fall.“

Lisa Redegeld von der Tierschutzorganisation Peta

Die Tierschutzorganisation Peta hatte in dem Fall eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Da es laut Polizei zahlreiche Zeugenaussagen gab, ist nun die Frage, wer das Geld am Ende denn bekommt. Dazu sagt Peta-Sprecherin Lisa Redegeld: „Wir können Belohnungen erst auszahlen, nachdem eine tatverantwortliche Person verurteilt wurde. Zeugen, die den entscheidenden Hinweis zur Erfassung der tatverantwortlichen Person gegeben haben, können sich dies von der örtlichen Polizeibehörde bestätigen lassen. Leider kann es häufig einige Wochen bis Monate dauern, bis die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und das Verfahren abgeschlossen sind. Sollten mehrere Personen entscheidende Hinweise gegeben haben, teilen wir die Belohnung durch die jeweilige Anzahl auf.“

Leider, das berichtet Redegeld weiter, sei es jedoch häufig so, dass Fälle von Tierquälerei oder dem Aussetzen von Tieren nicht ausreichend geahndet werden. „Dass der Hund in diesem Fall von einem Kind ausgesetzt wurde, ist für uns ebenfalls ein besonders ungewöhnlicher und tragischer Fall. Verantwortlich für einen tiergerechten Umgang sind immer die Eltern. Vielen Kindern fehlt das entsprechende Verantwortungsbewusstsein, um allein mit einem Hund sicher umgehen zu können. In diesem Fall ist es besonders dramatisch, dass nach dem Fehlen des Hundes, sich bisher kein Elternteil gemeldet und Verantwortung für die Tat seines Kindes übernommen hat“, sagt Redegeld.

Beweggründe für das Aussetzen von Tieren sind vielfältig

Dabei seien die Beweggründe für das Aussetzen von Tieren sehr individuell und schwer nachzuvollziehen. Erfahrungsgemäß würden häufig Tiere ausgesetzt, die man zuvor spontan, zum Beispiel über das Internet, gekauft habe. Viele Tierhalter machten sich vor dem Kauf oder der Adoption eines Tieres keine ausreichenden Gedanken über die Kosten und die Arbeit, die jede Aufnahme eines Tieres mit sich bringt. Zudem sei es leider nach wie vor so, dass insbesondere zu Ferienbeginn vermehrt Tiere ausgesetzt und sich selbst überlassen würden.

Auch die finanzielle Überforderung von Tierhaltern sei ein häufiger Grund, dass Tiere ausgesetzt würden. „Um sicherzustellen, dass Hundehalter über das nötige Wissen und Verantwortungsbewusstsein verfügen, um langfristig Tierleid, Fehlverhalten und gefährliche Situationen zu vermeiden, setzen wir uns seit vielen Jahren dafür ein, dass in allen Bundesländern ein Hundeführerschein eingeführt wird“, betont Redegeld.

Für den kleinen Malteser-Mischling ist das Ganze auf jeden Fall eine schlimme Erfahrung weiß die Fachfrau. „Hunde sind sehr soziale Tiere, die starke Verbindungen zu ihren Menschen aufbauen. Deswegen kann so ein Erlebnis für den betroffenen Hund sehr traumatisch sein und zu starken Bindungsproblemen führen. Dass ihn eine ihm vertraute Person zurückgelassen hat, wird sicherlich enorme Panik, Verunsicherung und Angst in ihm ausgelöst haben. Viele Hunde verlieren durch solche Erfahrungen das Vertrauen in Menschen und benötigen viel Zeit, um dieses wieder aufzubauen.“