Gastschüler auf Freusburg Was Paraguay von Deutschland unterscheidet Gaby Wertebach 28.11.2025, 15:00 Uhr

i Die elf Jugendlichen mit ihrer Lehrerin sind begeistert von der Freusburg. Gaby Wertebach

Zwei Tage verbrachten Schüler aus Paraguay im Rahmen eines Austauschs auf der Freusburg. Während ihres Aufenthalts in Deutschland erlebten sie die ein oder andere Überraschung.

Es ist eine muntere Schar, die momentan zwei Tage lang auf der Freusburg verbringt, voller Tatendrang und neugierig auf ihr Reiseland. Zehn Schülerinnen, ein Schüler und die Lehrerin Magdalena Saavedra bereisen gemeinsam Deutschland im Rahmen eines Schüleraustauschs zwischen dem Freien Christlichen Gymnasium Gummersbach und der Schule Colegio Secundario in Loma Plata in Paraguay.







