Neue Frist für Eigentümer Was nun mit dem Brandhaus in Betzdorf passiert Markus Kratzer 26.06.2026, 13:00 Uhr

i Nach dem Willen der Kreisverwaltung soll die Brandruine schon bald aus dem Stadtbild von Betzdorf verschwinden. Doch rechtlich ist noch nicht alles abgeklärt. Thomas Leurs

Für die Kreisverwaltung steht fest: Das Haus in der Betzdorfer Bahnhofstraße, das im Januar 2024 Feuer gefangen hat, muss weg. Doch ganz so einfach ist es nicht, auch wenn Gefahr im Verzug ist. Der „Fall“ liegt jetzt bei den Juristen.

Ein schreckliches Ereignis ereilt die Stadt an Sieg und Heller im Januar 2024. Beim Brand eines Hauses in der Betzdorfer Bahnhofstraße stirbt eine Frau. Noch immer zeugt eine Brandruine von dem Feuer. Das soll sich bald ändern, auch weil Experten „Gefahr im Verzug“ sehen.







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