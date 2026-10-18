Wilhelmstraße im Wandel
Was mir Hauptstraße von Betzdorf seit Kindheit bedeutet
Ein Blick auf das Aka-Gebäude vor seinem Abriss, aufgenommen Ende 2007.
Ein Blick auf das Aka-Gebäude vor seinem Abriss, aufgenommen Ende 2007.
Markus Döring

Wie sehr sich die Betzdorfer Wilhelmstraße verändert hat, wird erst so richtig im persönlichen Rückblick bewusst. Unser Reporter erinnert sich an einen Ausflug Ende der 90er. Die Eindrücke eines Jugendlichen beschreiben eine Straße voller Leben.

Lesezeit 2 Minuten
Es ist 1998, ich bin 14 Jahre alt und kurz davor, in ein kleines Abenteuer einzutauschen. Mal wieder. Von meinem Elternhaus in Wallmenroth steige ich an diesem milden Oktober-Samstag auf mein Mountainbike – und fahre die wenigen Kilometer in die Stadt.
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