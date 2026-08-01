„Haus Maria am Stein“ Was Mieter an neuer Seniorenresidenz in Wissen schätzen Elmar Hering 01.08.2026, 10:00 Uhr

i Aus dem früheren Erholungsheim, welches trotz seiner etwas versteckten Lage zu den markanten Gebäuden in Wissen zählt, ist nach der Kernsanierung die Seniorenresidenz "Haus Maria am Stein" geworden. Elmar Hering

Bei älteren Menschen, die sich wohnlich verändern, womöglich gar verkleinern wollen, sind geeignete Objekte heiß begehrt. Viel Zuspruch erfährt beispielsweise ein neues Angebot in Wissen. Gleichwohl gibt es noch Kapazitäten.

Seit Kurzem hat das „Haus Maria am Stein“ in Wissen eine neue Verwendung: Nach längerem Leerstand und grundlegender Kernsanierung dient das markante, oberhalb von Schönstein (in Richtung Köttingen) gelegene Gebäude nun als Seniorenresidenz.Entstanden sind 21 Wohnungen für ältere Menschen (Ü60), zumeist für Singles, aber auch für einige wenige Paare.







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