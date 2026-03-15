Das empfehlen Opferschützer Was man tun kann, wenn man gestalkt wird Johannes Mario Löhr 15.03.2026, 10:00 Uhr

i Blumen und Briefe hinter dem Scheibenwischer, nächtlicher Telefon-Terror, ungewollte Besuche: Stalker können ihre Opfer in den Wahnsinn treiben. Angelika Warmuth/dpa

Sie haben einen Stalker oder kennen eine betroffene Person? Ein Opferschützer des Weißen Rings Altenkirchen hat im Gespräch mit unserer Zeitung nun Tipps gegeben, wie man sich am besten verhalten sollte. Details und Hintergründe.

Stalking kommt auch im Westerwald vor, ist auch auf dem Land ein Problem. Das hat unserer Zeitung Opferschützer Dieter Lichtenthäler vom Weißen Ring Altenkirchen berichtet. Im Gespräch hat der 73-Jährige auch eine ganze Stange von Tipps gegeben, wie Opfer von Nachstellung sich am besten verhalten sollten.







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