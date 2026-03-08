GW1896m auf Abwegen Was macht der Westerwälder Problemwolf im Sauerland? Michael Fenstermacher 08.03.2026, 17:00 Uhr

Erstmalig sind Nutztierrisse im Kreis Olpe zweifelsfrei einem Wolf zuzuordnen. (Symbolfoto)

Er ist ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswerter Wolf und hat die Debatte um die Rückkehr des Raubtiers im Land geprägt wie kein anderes Individuum. Nun macht GW1896m, bisher Leitwolf des Leuscheider Rudels im Westerwald, andernorts von sich reden.

Im Westerwald ist er wegen zahlreicher Übergriffe auf Schafe, Ziegen und Gatterwild gefürchtet. Nun sorgt GW1896m, Leitwolf des Leuscheider Rudels, plötzlich im Sauerland für Aufsehen. Er wurde in Lennestadt, mehr als 50 Kilometer Luftlinie vom Kerngebiet seines Rudels entfernt, an Nutztierissen nachgewiesen, wie der Kreis Olpe in einer Pressemitteilung berichtet.







