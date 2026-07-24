Gold für Wanderweg
Was Landrat Enders zum Druidensteig-Erfolg sagt
Der Druidenstein oberhalb von Kirchen ist eine der zentralen Wegmarken des Druidensteigs.
Der Druidenstein oberhalb von Kirchen ist eine der zentralen Wegmarken des Druidensteigs.
Markus Döring

„Der Druidensteig hat uns noch einmal vor Augen geführt, dass wir uns in Sachen Lebensqualität nicht beschweren sollten.“ Das sagt Peter Enders, Landrat des Kreises Altenkirchen, über den sagenhaften Erfolg des Druidensteigs beim Wanderwettbewerb.

Lesezeit 2 Minuten
Bei der Wahl des Wandermagazins zu Deutschlands schönstem Wanderweg 2026 ist der Druidensteig auf Platz eins gewählt worden. Der 94 Kilometer lange Fernwanderweg, der Freusburg und Hachenburg sowie Sieg und Nister via Druidenstein verbindet, konnte sich bei dem Wettbewerb in der Kategorie Mehrtagestouren gegen neun andere Wanderwege aus Deutschland durchsetzen.
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