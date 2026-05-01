Neuer Besitzer in Altenkirchen
Was Landesforsten mit der Landjugendakademie vorhat
Bleibt eine Bildungseinrichtung: das Tagungshaus der ehemaligen "Evangelischen Akademie für Land und Jugend" in Altenkirchen, da
Bleibt eine Bildungseinrichtung: das Tagungshaus der ehemaligen "Evangelischen Akademie für Land und Jugend" in Altenkirchen, das jetzt von Landesforsten Rheinland-Pfalz erworben wurde.
Sonja Roos

Lange herrschte in Altenkirchen Unklarheit darüber, wer in die Räumlichkeiten der ehemaligen Landjugendakademie einzieht. Jetzt steht fest, dass Landesforsten Rheinland-Pfalz die Einrichtung gekauft hat. Doch was hat man vor? Wie haben nachgefragt.

Lesezeit 1 Minute
Das Tagungshaus der ehemaligen „Evangelischen Akademie für Land und Jugend“ wird auch nach dem Verkauf weiterhin für Bildungszwecke genutzt. Das betonte der Käufer, Landesforsten Rheinland-Pfalz, auf Anfrage unserer Zeitung. „Die Immobilie wird künftig vom Waldbildungszentrum von Landesforsten in Ergänzung zum Standort in Hachenburg für die Ausbildung, die Bildungsarbeit und die Bildungsangebote von Landesforsten genutzt“, so das Referat ...

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