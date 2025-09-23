In aller Kürze hat der Kreisausschuss des Landkreises Altenkirchen eine Vielzahl an Punkten beraten beziehungsweise zur Kenntnis genommen. Die Fraktionen sahen keinen Grund zum Disput, sämtliche Entscheidungen fielen einstimmig.
Lesezeit 2 Minuten
In der Folge des schlimmen Hochwassers im Sommer 2021 an der Ahr hat das Land Rheinland-Pfalz einige Veränderungen im Brand- und Katastrophenschutz eingeführt, um für den Fall von Großeinsatzlagen besser gerüstet zu sein. Darauf reagiert jetzt der Kreis Altenkirchen, speziell auf die geänderten Förderrichtlinien.