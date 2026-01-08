Missbrauchsvorwürfe im AK-Land Was hat der Großvater seinen Enkelinnen angetan? Markus Kratzer 08.01.2026, 14:00 Uhr

i Schwere Vorwürfe gegen einen 63-jährigen Großvater aus dem Kreis Altenkirchen. Er soll zwei seiner Enkelinnen über Jahre sexuell missbraucht haben. Der Prozess am Landgericht Koblenz nähert sich seinem Ende. Daniel Bockwoldt. picture alliance / dpa

Er soll sich über 200 Mal an seinen Enkelinnen vergangen haben. Dafür muss sich ein 63-Jähriger aus dem AK-Land vor dem Landgericht verantworten. Am dritten Prozesstag berichteten Zeugen über das Leid vor allem der älteren der beiden Schwestern.

Welches Leid muss ein Mädchen durchleben, wenn es über fast neun Jahre hinweg durch den eigenen Großvater mutmaßlich sexuell missbraucht wurde? Diese Frage stand am dritten Prozesstag vor der 12. Strafkammer des Landgerichts Koblenz im Mittelpunkt der Zeugenvernehmungen.







