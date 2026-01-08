Was hat der Großvater seinen Enkelinnen angetan?

Er soll sich über 200 Mal an seinen Enkelinnen vergangen haben. Dafür muss sich ein 63-Jähriger aus dem AK-Land vor dem Landgericht verantworten. Am dritten Prozesstag berichteten Zeugen über das Leid vor allem der älteren der beiden Schwestern.
Welches Leid muss ein Mädchen durchleben, wenn es über fast neun Jahre hinweg durch den eigenen Großvater mutmaßlich sexuell missbraucht wurde? Diese Frage stand am dritten Prozesstag vor der 12. Strafkammer des Landgerichts Koblenz im Mittelpunkt der Zeugenvernehmungen.