Was haben Betzdorf und New York gemeinsam?

Wie im New York der 80er-Jahre will man in Betzdorf das Sicherheitsproblem in der Innenstadt auf Grundlage einer Theorie in den Griff bekommen. Lassen sich die damaligen Lösungen in der US-Metropole auf die heutige Sieg-Heller-Stadt übertragen?
Auf den ersten Blick wirkt es absurd, das heutige Betzdorf, eine westdeutsche Kleinstadt mit rund 10.000 Einwohnern, mit der Weltmetropole New York City zu vergleichen, die in den 1980er-Jahren eine massive Kriminalitätswelle erlebte. Dennoch stützen und stützten sich beide Kommunen auf dasselbe kriminologische Konzept: die sogenannte Broken-Windows-Theorie.