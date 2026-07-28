Die Arbeiten am Bahnhof Betzdorf dauern weiter an. Thorsten Müller, Geschäftsführer des Zweckverbandes SPNV-Nord, hofft darauf, dass es nun zu keinen weiteren großen Verzögerungen kommt.
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Seit Anfang 2024 ist es der Bahnreisende in Betzdorf gewohnt, Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Der Übergang zum Bahngleis 106 ist vom Parkplatz nicht mehr möglich. Der Aufzug funktioniert nicht. Die Fertigstellung zieht sich immer wieder hin. Mittlerweile teilte die Deutsche Bahn mit, dass mit einem Abschluss der Arbeiten bis Ende des Jahres nicht mehr zu rechnen ist.