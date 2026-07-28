Mehr Platz, weniger Warten Was Gleis 107 in Betzdorf verändern soll Thomas Leurs 28.07.2026, 13:00 Uhr

i Die neue Unterführung am Betzdorfer Bahnhof bis zum Parkplatz nicht Formen an. Mit der Fertigstellung der gesamten Baumaßnahme werden Bahnreisende aber noch bis kommendes Jahr warten müssen. Thomas Leurs

Die Arbeiten am Bahnhof Betzdorf dauern weiter an. Thorsten Müller, Geschäftsführer des Zweckverbandes SPNV-Nord, hofft darauf, dass es nun zu keinen weiteren großen Verzögerungen kommt.

Seit Anfang 2024 ist es der Bahnreisende in Betzdorf gewohnt, Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Der Übergang zum Bahngleis 106 ist vom Parkplatz nicht mehr möglich. Der Aufzug funktioniert nicht. Die Fertigstellung zieht sich immer wieder hin. Mittlerweile teilte die Deutsche Bahn mit, dass mit einem Abschluss der Arbeiten bis Ende des Jahres nicht mehr zu rechnen ist.







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