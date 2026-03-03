Sohn mit Messer attackiert
Was geschah vor der Betzdorfer Bluttat im Eiscafé?
Die 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz verhandelt den Fall von versuchtem Mord und versuchtem Totschlag in Betzdorf. Tator
Die 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz verhandelt den Fall von versuchtem Mord und versuchtem Totschlag in Betzdorf. Tatort des blutigen Messerangriffs war im September 2025 Betzdorf.
Markus Kratzer

Er soll versucht haben, seinen Sohn in Betzdorf heimtückisch mit einem Messer umzubringen. Dafür muss sich ein 66-jähriger Italiener vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Im Prozess berichtet der Angeklagte von schwierigen Familienverhältnissen.

Lesezeit 3 Minuten
Waren es zerrüttete Familienverhältnisse, die einen 66-Jährigen dazu gebracht haben, seinen eigenen Sohn mit einem Messer zu attackieren und ihm Verletzungen zuzufügen, die dieser fast nicht überlebt hätte? Vor der 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz lässt der Angeklagte Francesco T.

Ressort und Schlagwörter

Kreis AltenkirchenJustiz

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Altenkirchen

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Altenkirchen gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren