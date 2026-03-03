Sohn mit Messer attackiert Was geschah vor der Betzdorfer Bluttat im Eiscafé? Markus Kratzer 03.03.2026, 17:00 Uhr

i Die 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz verhandelt den Fall von versuchtem Mord und versuchtem Totschlag in Betzdorf. Tatort des blutigen Messerangriffs war im September 2025 Betzdorf. Markus Kratzer

Er soll versucht haben, seinen Sohn in Betzdorf heimtückisch mit einem Messer umzubringen. Dafür muss sich ein 66-jähriger Italiener vor dem Landgericht Koblenz verantworten. Im Prozess berichtet der Angeklagte von schwierigen Familienverhältnissen.

Waren es zerrüttete Familienverhältnisse, die einen 66-Jährigen dazu gebracht haben, seinen eigenen Sohn mit einem Messer zu attackieren und ihm Verletzungen zuzufügen, die dieser fast nicht überlebt hätte? Vor der 14. Strafkammer des Landgerichts Koblenz lässt der Angeklagte Francesco T.







