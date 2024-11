Was geschah vor acht Jahren in einem Büro in Malberg? „Räuberpistole“endet vor Landgericht mit Freisprüchen

Koblenz/Malberg. Aussage gegen Aussage: Freispruch. Auf diese juristische Kurzformel lässt sich ein Prozess vor dem Landgericht Koblenz bringen, in dem der Tatvorwurf der schweren räuberischen Erpressung und der gefährlichen Körperverletzung im Raum stand. Doch was sich konkret zugetragen hat an jenem Samstag im März 2016 in Malberg – das dürfte wohl nicht mehr ans Tageslicht kommen – eine echte „Räuberpistole“.