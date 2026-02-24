Leerstände und Co.
Was Geschäftsleute über Innenstadt Altenkirchen denken
Hoch motiviert hat Emily Sippel im August die Filialleitung der Buchhandlung Thalia in der Fußgängerzone übernommen. Sie freut sich auf das Stadtfest vom 1. bis 3. Mai und erhofft sich dadurch zusätzliche Kunden.
Werner Klak

Wie attraktiv ist die Altenkirchener Fußgängerzone? Das fragten wir lokale Geschäftsleute. Eine Erkenntnis: Die Innenstadt leidet unter Problemen wie andere, doch es gibt auch Erfolgsgeschichten.

Wie hat sich das Leben in der Innenstadt von Altenkirchen verändert und wie sieht es mit Leerständen aus? Zu diesem Thema sprachen wir mit einigen Geschäftsleuten und erhielten Anregungen sowie Hinweise, die zeigen, dass die Verantwortlichen der Stadt sich Mühe geben und an Konzepten arbeiten.

