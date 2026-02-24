Wie attraktiv ist die Altenkirchener Fußgängerzone? Das fragten wir lokale Geschäftsleute. Eine Erkenntnis: Die Innenstadt leidet unter Problemen wie andere, doch es gibt auch Erfolgsgeschichten.
Wie hat sich das Leben in der Innenstadt von Altenkirchen verändert und wie sieht es mit Leerständen aus? Zu diesem Thema sprachen wir mit einigen Geschäftsleuten und erhielten Anregungen sowie Hinweise, die zeigen, dass die Verantwortlichen der Stadt sich Mühe geben und an Konzepten arbeiten.