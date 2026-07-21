Geldstrafe wegen Nötigung Was genau passierte auf Kreisstraße bei Friesenhagen? Johannes Mario Löhr 21.07.2026, 16:00 Uhr

i Ein 39-Jähriger ist am Amtsgericht Betzdorf wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt worden. Richterin Jung sah es als erwiesen an, dass der Mann auf einer Kreisstraße gedrängelt und riskant überholt sowie die Straße blockiert hatte. Thomas Leurs

Ein 39-Jähriger ist in Betzdorf wegen Nötigung zu einer Geldstrafe von 2000 Euro verurteilt worden. Richterin Jung sah es als erwiesen an, dass der Mann auf einer Kreisstraße gedrängelt und riskant überholt sowie die Straße blockiert hatte.

Wegen Nötigung ist am Betzdorfer Amtsgericht ein 39-jähriger Mann zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 40 Euro verurteilt worden. Im Fokus des Verfahrens stand ein Überholmanöver im Januar dieses Jahres auf einer Kreisstraße in der Nähe von Friesenhagen.







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