Trainerin im Gespräch Was genau ist Lachyoga eigentlich, Frau Betty Bach? Johannes Mario Löhr 16.04.2026, 15:40 Uhr

i Betty Bach aus Freudenberg ist zertifizierte Lachyoga-Expertin. Die 52-Jährige bietet auch kostenlose Kurse an - unter anderem im Sommer in Föschbe. Henrica Gehrmann

Die meisten werden dieser Tage schon einmal von Lachyoga gehört haben. Aber was hat es damit denn nun genau auf sich? Eine zertifizierte Leiterin und Trainerin aus dem Raum Föschbe/Freudenberg hat unserer Zeitung nun Rede und Antwort gestanden.

Lachyoga – davon hört man dieser Tage immer häufiger. Der eine schwärmt davon, der andere nimmt das Konzept auf die Schippe, noch ein anderer versteht nur Bahnhof bei dem Wort. Unsere Zeitung hat sich deshalb nun einmal mit Expertin Betty Bach aus Freudenberg über das auch in unserer Region immer populärer werdende Phänomen tiefer unterhalten.







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