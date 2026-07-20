Mal entspannt mit den Kindern in die Innenstadt radeln, das wird spätestens in der Betzdorfer Wilhelmstraße zum Stresstest. Ein klassischer Radweg, der Abhilfe schaffen könnte, scheint aber illusorisch. Doch was ist mit entsprechenden Markierungen?
Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain hat einen spürbaren Schritt hin zur Fahrrad-freundlichen Kommune gemacht. Kürzlich wurden 102 Kilometer markierte Fahrradstrecken offiziell freigegeben. Dabei handelt es sich um bereits bestehende Wege, die nun in Verantwortung der VG für die Nutzung mit Fahrrädern tauglich gehalten werden.