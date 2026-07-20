Nadelöhr in Betzdorf
Was gegen einen Radweg an der Wilhelmstraße spricht
Ein seltener Moment der Ruhe auf der Betzdorfer Wilhelmstraße.
Ein seltener Moment der Ruhe auf der Betzdorfer Wilhelmstraße.
Thomas Leurs

Mal entspannt mit den Kindern in die Innenstadt radeln, das wird spätestens in der Betzdorfer Wilhelmstraße zum Stresstest. Ein klassischer Radweg, der Abhilfe schaffen könnte, scheint aber illusorisch. Doch was ist mit entsprechenden Markierungen? 

Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain hat einen spürbaren Schritt hin zur Fahrrad-freundlichen Kommune gemacht. Kürzlich wurden 102 Kilometer markierte Fahrradstrecken offiziell freigegeben. Dabei handelt es sich um bereits bestehende Wege, die nun in Verantwortung der VG für die Nutzung mit Fahrrädern tauglich gehalten werden.
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