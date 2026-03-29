Noch weiß keiner, was das ehemalige Krankenhaus Altenkirchen künftig an Leistungen anbietet. Was theoretisch denkbar ist – und was nicht – darauf haben sich in Berlin der Spitzenverband der Krankenkassen und die Krankenhausgesellschaft verständigt.
Lesezeit 2 Minuten
Was geisterten in den vergangenen Monaten und Jahren nicht schon für Begriffe durch den (gesundheitspolitischen) Raum: Level 1i-Haus mit oder ohne Stern, Regioklinik, sektorenübergreifende Versorgungseinrichtung. Was allen Bezeichnungen gemein ist: Sie stehen für ein medizinisches Angebot, das ambulante, stationäre und pflegerische Leistungen unter einem Dach vereinen soll: eine Grundversorgung, die aber unterhalb des Portfolios eines ...