Einrichtungshaus Kranz Was ein Möbelhaus in Nauroth so erfolgreich macht Daniel-D. Pirker 18.09.2026, 16:00 Uhr

i Das Einrichtungshaus Kranz in Nauroth wurde modernisiert. Bald feiert das Möbelhaus Neueröffnung. Daniel-D. Pirker

Die Möbelbranche steht unter Druck. Doch während so manches Haus in jüngster Zeit schließen musste, baut das Einrichtungshaus Kranz in Nauroth an seiner Zukunft. Und zwar mit Erfolg. Wie gelingt dies?

Draußen herrscht noch Baustelle, drinnen Wohlfühlatmosphäre. Wer das Einrichtungshaus Kranz in Nauroth betritt, der mag kaum glauben, dass er sich in einem Gebäude befindet, das 1961 gebaut wurde. Und damit kennt man schon einen der Gründe, wieso das in dritter Generation von Natascha und Benjamin Wierny geführte Möbelhaus bis heute erfolgreich ist.







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