Was ein Gemälde mit der neuen Wissener Orgel zu tun hat

Nach der verheerenden Brandstiftung im Februar 2023 erhält die Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen unter anderem eine neue Orgel. Für deren Finanzierung werden sozusagen alle Register gezogen – auch mithilfe des heimischen Künstlers Gerhard Gröner.
Mit dem Acrylgemälde „Die Pflanze der Hoffnung“ setzt der Wissener Künstler Gerhard Gröner einmal mehr ein Zeichen. Zum einen als Zeichen für Menschlichkeit, für Herz, Liebe und Emotionen, zum anderen ist es eine Spende an die katholische Pfarrgemeinde Kreuzerhöhung.