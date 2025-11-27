Versteigerung geplant Was ein Gemälde mit der neuen Wissener Orgel zu tun hat Thomas Hoffmann 27.11.2025, 14:54 Uhr

i Der Wissener Künstler Gerhard Gröner (Mitte) übergab sein 2011 geschaffenes Gemälde "Die Pflanze der Hoffnung" im katholischen Pfarrheim an den Seelsorgebereichsmusiker Andreas Auel (links) und Pfarrer Martin Kürten. Der Erlös soll zur Finanzierung der neuen Orgel für die Pfarrkirche Kreuzerhöhung beitragen. Thomas Hoffmann

Nach der verheerenden Brandstiftung im Februar 2023 erhält die Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen unter anderem eine neue Orgel. Für deren Finanzierung werden sozusagen alle Register gezogen – auch mithilfe des heimischen Künstlers Gerhard Gröner.

Mit dem Acrylgemälde „Die Pflanze der Hoffnung“ setzt der Wissener Künstler Gerhard Gröner einmal mehr ein Zeichen. Zum einen als Zeichen für Menschlichkeit, für Herz, Liebe und Emotionen, zum anderen ist es eine Spende an die katholische Pfarrgemeinde Kreuzerhöhung.







