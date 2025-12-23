Polizeieinsatz in Innenstadt Was droht dem jungen Mann nach Schlägerei in Betzdorf? Thomas Leurs 23.12.2025, 18:41 Uhr

i Am Donnerstagabend, 18. Dezember, ist es zu einem größeren Polizeieinsatz in der Betzdorfer Innenstadt gekommen. Thomas Leurs

Wegen einer Auseinandersetzung in der Innenstadt sind am vergangenen Donnerstag mehrere Streifenwagen der Polizei ausgerückt. Ein junger Mann war so aggressiv den Polizisten gegenüber, dass er eine Nacht in Gewahrsam verbrachte. Was droht ihm nun?

Am vergangenen Donnerstagabend sind gleich mehrere Notrufe bei der Polizei eingegangen. Gemeldet war eine Auseinandersetzung im Bereich der Bahnhofstraße in der Betzdorfer Innenstadt. Die ersten Streifenwagen, die eingetroffen sind, konnten – auch mithilfe von Zeugenangaben – in einer Menschenansammlung zügig einen 21-jährigen Aggressor ausmachen und ihn fixieren.







