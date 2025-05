Was dieses Konzert in Alsdorf so besonders macht

Selten werden Konzerte im AK-Land so schnell wiederholt. Was macht die Auftritte von Martin Steinmann und Stefan Bender so besonders? Bald steht eine Neuauflage ihres Liedermacher-Abends an.

Zwei mittelalte Männer, der eine singend an der Akustikgitarre, der andere am Bass, bereiten seit Langem nicht nur Musikfans im AK-Land unvergessliche Konzerte. Der jüngste Liedermacherabend in der Wehbacher Hüttenschenke stieß auf so viel Zuspruch, dass die Karten schnell vergriffen waren. Zudem: Das Konzert hat auch allen beteiligten Musikern große Freude bereitet. Gründe genug für eine Wiederholung. Das Konzert findet am Samstag, 17. Mai, statt. Mit dem Alsdorfer Haus Hellertal hat man auf eine Lokalität gesetzt, die sich längst als Stätte für solche Veranstaltungen etabliert hat. Zu verdanken ist dies insbesondere dem Kleinkunstverein „Die Eule“, die den kommenden Liedermacherabend auch präsentiert.

Steinmann nimmt die Zuhörer mit auf eine musikalische Reise durch die kleinen wie großen Befindlichkeiten des täglichen Lebens. Lacher, aber auch viele Anregungen zur Selbstreflexion, sind garantiert, wenn er von Alltagssituationen singt. Dabei beweist er einen detaillierten Blick für das Miteinander und die Absurditäten, die das moderne Leben mit sich bringt. Ob er nun über „Kaffeesatzorakelphilosophen“ singt, die angeblich in die Zukunft schauen, oder von absurd erscheinenden Träumen mit Prominenten wie Andrea Kiewel oder Johnny Cash– stets ist der Bezug zum Leben spürbar.

i Wieder werden gleich mehrere Musiker auf der Bühne stehen, so wie zuletzt in der Wehbacher Hüttenschenke (von links) Eddi Stinner, Georg Hammer, Nadine Altmann, Martin Steinmann, Stefan Altmann und Stefan Bender. Martin Steinmann

Neben dem Humor finden sich im Repertoire auch Nachdenkliches und Liebevolles. Die Textzeile „Alter Mann in Flip-Flops, da im Abendlicht, alter Mann in Flip-Flops, mit ′nem Lächeln im Gesicht“ spiegelt etwa eine Situation wider, die Steinmann im Urlaub an einem Strand in der Normandie beobachtete – ein alter Mann, Hand in Hand mit seiner Frau, begleitet von einem kleinen Hund. Laut Ankündigung dürfen sich die Gäste am 17. Mai auch auf diese musikalische Kurzgeschichte freuen. Steinmann komponiert seine, wie er selbst sagt, kleinen, oft absurden Lieder stets auf seiner „Reisegitarre“. Ihr kann er nun ein Dankeslied widmen – nur eine von vielen neuen Songideen, die er im vergangenen Jahr gesammelt hat und die nun Premiere feiern.

Mit Stefan Bender hat er einen Partner gefunden, der ihn mit seiner trockenen Art auch charakterlich ergänzt. Doch wie bei den vergangenen Konzerten werden die beiden nicht den gesamten Abend über nur als Duo agieren. Highlights versprechen Auftritte von Gastmusikern, die ausgewählten Stücken ein neues musikalisches Gewand verleihen. Das Publikum darf sich auf Nadine Altmann am Keyboard und Stefan Altmann am Vibrafon freuen. Ein Wiedersehen gibt es auch mit Eddi Vierbuchen (Gesang) und Georg Hammer (Gitarre) von der Brucher Blues Band.

Der Liedermacherabend „Hallo, da sind wir (schon) wieder!“ findet am Samstag, 17. Mai, ab 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) im Alsdorfer Haus Hellertal statt. Eintrittskarten und Reservierungen sind online beim Kleinkunstverein „Die Eule“ Betzdorf, der Buchhandlung Manelmuth in Betzdorf sowie im Haus Hellertal erhältlich beziehungsweise möglich.