Was die Rückkehr des Wolfes bedeutet

Im Bemühen um eine möglichst ausgewogene Aufklärung veranstaltet die Bürgerinitiative (BI) „Wolfsprävention Westerwald“ am Freitag, 7. März, 19 Uhr, in der Glück-Auf-Halle in Katzwinkel einen Infoabend zum Thema „Die Rückkehr des Wolfes“. Neben mehreren Fachvorträgen wird es eine interessante Podiumsdiskussion geben. Ausgangspunkt ist, so BI-Sprecherin Bianca Belleflamme, dass das Thema Wolf seit Monaten sehr polarisierend diskutiert werde. Stattdessen sollen bei dem Infoabend möglichst viele Fachleute und Vertreter unterschiedlicher Meinungen zu Wort und miteinander ins Gespräch kommen.

Laut Programm gibt es zunächst eine einleitende Begrüßung durch die Bürgerinitiative sowie durch den Wissener Bürgermeister Berno Neuhoff. Moderator ist Kersten Klophaus. Als Vertreter des Mainzer Umweltministeriums wird Peter Sound über die politische Sachlage berichten, inklusive des Themenbereiches „Wolf im Jagdrecht“. Daran anschließend wird Julian Sandrini vom Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) in einem etwa 30-minütigen Vortrag die Möglichkeiten des Herdenschutzes vorstellen. Noch vor der Pause (Getränke, Imbiss) wird Michael Weiler verschiedenste Aspekte rund um die Rückkehr des Wolfes beleuchten. Der Wolfsbeauftragte des Pferdesportverbandes Hessen fragt zum Beispiel: „Wie gehen andere Länder damit um?“ oder „Wie sieht die Zukunft für die Nutztierhaltung aus?“

Neben den zuletzt genannten Fachleuten beteiligen sich an der Podiumsdiskussion: Frank Wörner (Zoologe, Gesellschaft zum Schutz der Wölfe), Werner Neumann (Schäferei Hof Meerheck, Neuwied), Lars Eric Broch (Weidezone Deutschland) und Helmut Hilpisch (Wildmeister & Schweißhundeausbilder).

Eingeladen war auch Harry Neumann von der Naturschutzinitiative, er habe aber abgesagt, bedauert Bianca Belleflamme. Bislang, so ergänzt sie, hätten sich schon fast 300 Interessenten angemeldet.

Wer noch teilnehmen möchte, wendet sich per E-Mail an biwd.westerwald@gmx.de oder per WhatsApp an 0155/63262376.