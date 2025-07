Was als kleine Initiative begann, hat sich zur tragenden Säule des Gemeinwesens in Betzdorf entwickelt: Die Ehrenamtsgruppe Rainchen hat seit 2018 einiges geleistet für den Park in der Sieg-Heller-Stadt.

Sie sind eine lustige und äußerst aktive Truppe, die Ehrenamtler zur Pflege und Aufwertung der Rainanlagen in Betzdorf, im Volksmund liebevoll „Rainchen“, genannt rund um den Gründer Rainer Buchen, der die Gruppe, vor sieben Jahren ins Leben rief. Was 2018 mit einer kleinen Initiative begann, ist heute eine tragende Säule des Gemeinwesens in der Stadt an Sieg und Heller. Jedes Gruppenmitglied engagiert sich mit Herz und Hand, hat teils spezielle Aufgaben. Gerhard Muhl ist unter anderem für das Wetter zuständig, wie er lachend erzählt. Das dürfte das schwerste Amt sein, das er allerdings am Samstagmorgen bestens im Griff hatte.

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich 20 Ehrenamtler mit Stadtbürgermeister Johannes Behner zum Frühstück, nicht im Büro des Bürgermeisters, sondern standesgemäß in den Rainanlagen. Behner hatte sich nicht lumpen lassen und eine solche Vielfalt an Köstlichkeiten spendiert, dass nicht alles auf einen Tisch passte. In bester Stimmung waren die Aktiven zusammengekommen und genossen die Anerkennung, die ihnen spürbar entgegengebracht wurde. Was diese Gruppe in sieben Jahren geschaffen hat, das ist wirklich beeindruckend.

i Eine stolze Sitzbank mit Tisch lädt zum Verweilen ein. Gerhard Muhl hat sie gezimmert. Gaby Wertebach

Was als Idee von Rainer Buchen begann, hat sich längst zu einer echten Bewegung entwickelt, sichtbar, nachhaltig und voller Wirkung. Zahlreiche Spuren haben die „Rainanlagen-Retter“ bisher hinterlassen. Ein prachtvolles großes Insektenhotel, in dem allerdings zurzeit noch Zimmer frei sind, wird sicher bald zahlreichen nützlichen Insekten ein Zuhause bieten und einen wichtigen Beitrag zur Artenvielfalt leisten. Eine von Gerhard Muhl gezimmerte Sitzbank mit Tisch, geschaffen aus einer 160-jährigen Esche aus dessen Wald, lädt zum Verweilen ein. Zehn liebevoll gestaltete Vogelhäuser, ein Wasserrad, das allerdings momentan stillsteht, der Wasserpegel ist zu niedrig, Wildblumenwiesen und vieles mehr ist durch die Arbeit der Ehrenamtler entstanden.

Für den Betzdorfer Stadtbürgermeister ist die Gruppe unverzichtbar: „Ohne dieses Engagement würde unser Rainchen nicht so aussehen, außerdem wird auch ein Stück der Bauhof entlastet, der ja nicht alles voll umfänglich mitmachen kann. Deswegen finde ich es so wichtig, dass das Ehrenamt noch weiter gestärkt und wertgeschätzt wird.“ Mit einer kleinen Geste wie dem Frühstück habe er alle an einen Tisch holen wollen, um zu beratschlagen, wie es perspektivisch weitergeht.

i Ein großes Insektenhotel wartet auf Gäste. Gaby Wertebach

Eines ist jedenfalls sicher, die Betzdorfer können sich weiterhin auf Rainer Buchen und seine engagierten Mitstreiter verlassen. Die Gruppe plant bereits neue Projekte. In Kürze wird entlang des Bachlaufs ein Staketenzaun angefertigt, damit Kinder vor dem Sturz in das Wasser geschützt sind. Ein Fußbecken ist momentan noch eine Vision, wird sich bei dem Elan der Ehrenamtler aber ganz sicher bald in Realität verwandeln. Bezüglich der Entschlammung des Teiches hat die Stadt einen Förderantrag gestellt, zwei der kleineren Teiche hat die Gruppe schon in Eigenregie saniert.