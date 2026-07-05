Freie Fahrt auf Bundesstraße Was die Radfahrer bei Siegtal pur auf die B62 bringt Thomas Leurs 05.07.2026, 16:00 Uhr

i Am Sonntag gehört die B62 von Siegen bis nach Siegburg den Fahrradfahrern. Viele habe die Gelegenheit genutzt. Thomas Leurs

Nach den heißen Sommertagen startet der Sonntag bewölkt und frisch. Das hält Tausende Fahrradfahrer aber nicht davon ab, beim Event „Siegtal pur“ die Bundesstraße 62 entlang zu radeln. Unser Redakteur hat sich bei den Radbegeisterten umgehört.

Der Sonntag lockt Tausende Radfahrer im Kreis Altenkirchen zu einer ausgedehnten Tour. Denn wie jedes Jahr ist die B62 auf einer Strecke von 115 Kilometer von Siegen bis Siegburg für Autofahrer gesperrt. So heiß wie Ende Juni ist es nicht geworden, eher bewölkt und kühl.







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