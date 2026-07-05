Nach den heißen Sommertagen startet der Sonntag bewölkt und frisch. Das hält Tausende Fahrradfahrer aber nicht davon ab, beim Event „Siegtal pur“ die Bundesstraße 62 entlang zu radeln. Unser Redakteur hat sich bei den Radbegeisterten umgehört.
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Der Sonntag lockt Tausende Radfahrer im Kreis Altenkirchen zu einer ausgedehnten Tour. Denn wie jedes Jahr ist die B62 auf einer Strecke von 115 Kilometer von Siegen bis Siegburg für Autofahrer gesperrt. So heiß wie Ende Juni ist es nicht geworden, eher bewölkt und kühl.