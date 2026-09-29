Pfarrkirche Kreuzerhöhung Was die neue Wissener Kirchenorgel so besonders macht Elmar Hering 29.09.2026, 14:13 Uhr

i Mit ihrer digitalen Bauart ist die neue Wissener Orgel für Kirchenmusiker Andreas Auel Glück und Herausforderung zugleich. Elmar Hering

Nicht nur Altar und Fresken wurden durch die Brandstiftung im Februar 2023 in der katholischen Pfarrkirche in Wissen zerstört. Auch die große Orgel auf der Empore musste ersetzt werden. Jetzt steht das Nachfolge-Instrument bereit – und was für eines!

Was wiegt 480 Kilogramm, besteht aus Eichen-, Nussbaum- und Ebenholz, Rinderknochen und ganz viel Elektronik? Richtig, der moderne Spieltisch der neuen Orgel in der katholischen Pfarrkirche Kreuzerhöhung in Wissen. Mehr als dreieinhalb Jahre nach der Brandstiftung findet nun am Sonntag, 4.







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