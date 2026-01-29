Andrea II. regiert in der Session 2025/26 die KG Altenkirchen. Karneval ist für die Familie Poscharnik-Naumann seit Jahrzehnten Tradition – mit großem Engagement, starken Tanzkorps und einem klaren Blick auf Sicherheit und Gemeinschaft.
Drei Tollitäten in einer Familie. Für die Karnevalsgesellschaft 1972 Altenkirchen ist dies einmalig. Die Rede ist von der Familie Poscharnik-Naumann. In der laufenden Session 2025/26 ist Tochter Andrea II. amtierende Prinzession. Über 40 Auftritte absolviert sie mit ihrem Gefolge in einer Regentschaft.