Familie brennt für Karneval Was die KG Altenkirchen einmalig macht Werner Klak 29.01.2026, 15:00 Uhr

i Zwei ehemalige Karnevalsprinzen vor der Prinzenklause. Links Willi Poscharnik mit seinem Schwiegersohn Markus Naumann. Die Holzeinbrennarbeiten des Eingangsschildes wurden von Abraham Thießen angefertigt. Er hat sich auch sehr für den Karnevalsverein engagiert. Werner Klak

Andrea II. regiert in der Session 2025/26 die KG Altenkirchen. Karneval ist für die Familie Poscharnik-Naumann seit Jahrzehnten Tradition – mit großem Engagement, starken Tanzkorps und einem klaren Blick auf Sicherheit und Gemeinschaft.

Drei Tollitäten in einer Familie. Für die Karnevalsgesellschaft 1972 Altenkirchen ist dies einmalig. Die Rede ist von der Familie Poscharnik-Naumann. In der laufenden Session 2025/26 ist Tochter Andrea II. amtierende Prinzession. Über 40 Auftritte absolviert sie mit ihrem Gefolge in einer Regentschaft.







