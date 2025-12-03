Robert Leonards im Interview Was die Junge Union im AK-Land zum Rentenstreit sagt Markus Kratzer 03.12.2025, 16:00 Uhr

i Seit 2024 ist Robert Leonards aus Wissen Vorsitzender der Jungen Union im Kreis Altenkirchen. Im Interview mit unserer Zeitung bezieht der 26-Jährige Stellung zum Rentenstreit in der Union. Robert Leonards

Am Freitag stimmt der Bundestag über das Rentenpaket der Bundesregierung ab. Ausgang ungewiss. Junge Unionsabgeordnete haben sich im Vorfeld gegen die von Schwarz-Rot ausgehandelte Reform positioniert. Aber was sagt die Junge Union im AK-Land?

Rente oder Regierungsende? Am Freitag wird die schwarz-rote Bundesregierung versuchen, ihr Rentenreformpaket durchs Parlament zu bekommen. Die spannende Frage: Bekommen Union und SPD trotz nicht ausgeräumter Widerstände junger Unionsabgeordneter eine eigene Mehrheit hin?







