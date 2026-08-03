Lange Trockenheit im AK-Land Was die Hitze für Sieg, Heller und Co. bedeutet Thomas Leurs 03.08.2026, 18:00 Uhr

i Recht niedrig ist der Pegelstand der Sieg aktuell in Betzdorf. Thomas Leurs

Anfang vergangener Woche hat der Kreis Altenkirchen das Entnehmen von Wasser aus den Flüssen verboten. Wochenlange Trockenheit setzt den Gewässern in der Region zu. Alarmismus ist allerdings noch nicht angesagt.

Seit Wochen hat es im Kreis Altenkirchen kaum einen Tropfen Regen gegeben. Die Flüsse in der Region haben einen niedrigen Pegelstand, manche Bäche sind längst trockengefallen. Vor gut einer Woche hat der Kreis Altenkirchen deshalb verordnet, dass kein Wasser mehr aus den Flüssen entnommen werden kann.







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