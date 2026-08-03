Anfang vergangener Woche hat der Kreis Altenkirchen das Entnehmen von Wasser aus den Flüssen verboten. Wochenlange Trockenheit setzt den Gewässern in der Region zu. Alarmismus ist allerdings noch nicht angesagt.
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Seit Wochen hat es im Kreis Altenkirchen kaum einen Tropfen Regen gegeben. Die Flüsse in der Region haben einen niedrigen Pegelstand, manche Bäche sind längst trockengefallen. Vor gut einer Woche hat der Kreis Altenkirchen deshalb verordnet, dass kein Wasser mehr aus den Flüssen entnommen werden kann.