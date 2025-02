Interview mit Dirk Euteneuer Was die FWG von den Freien Wählern unterscheidet 18.02.2025, 18:00 Uhr

i Dirk Euteneuer ist Geschäftsführer der FWG in der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld. Dirk Euteneuer

Freie Wählergruppen, Freie Wähler? Auch wenn der Unterschied dem einen oder anderen nicht geläufig ist – es gibt ihn. Wir haben mit einem gesprochen, der ihn ganz sicher kennt.

Die Freien Wähler, die am Sonntag zur Bundestagswahl antreten, sind nicht mit den Freien Wählergruppen gleichzusetzen. Das betont Dirk Euteneuer, Geschäftsführer der FWG in der VG Altenkirchen-Flammersfeld. In der Öffentlichkeit werden die Freien Wählergruppen (FWG) und die Freien Wähler (FW) oft in einen Topf geworfen.

