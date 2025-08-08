Seit Monatsbeginn hat die Diakonie das Krankenhaus in Kirchen und in Teilen auch den Standort Altenkirchen übernommen. Wie geht es jetzt weiter mit der medizinischen Versorgung im AK-Land? Geschäftsführer Josef Rosenbauer stand uns Rede und Antwort.

„Vertrauen zurückgewinnen“ – darin sieht Josef Rosenbauer, Geschäftsführer der Diakonie in Südwestfalen, die vorrangige Aufgabe nach der Übernahme des Krankenhauses in Kirchen und Teilen des Standorts Altenkirchen. Gemeinsam mit Pflegedirektorin Michaela Meinhardt und Verwaltungsdirektor Daniel Grube stellt er im Gespräch mit unserer Zeitung seine Pläne vor.

Die Übernahme des Krankenhauses in Kirchen und der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Altenkirchen durch die Diakonie ist erfolgt. Wie schwierig war der Weg, und wie fällt Ihr Fazit des Investorenprozesses aus?

Rosenbauer: Offiziell sind wir seit 1. August in der Verantwortung, dürfen alleine fungieren. Zuvor hat es natürlich viele Gespräche mit dem Insolvenzverwalter und auch mit dem Kreis Altenkirchen gegeben. Gerade die Rolle des Kreises kann gar nicht hoch genug bewertet werden. Ohne ihn wäre das hier alles gar nicht möglich geworden. Ursprünglich hatten wir ein Angebot für alle drei Standorte, also Hachenburg, Altenkirchen und Kirchen abgegeben, haben uns überall auch umgeschaut und festgestellt, dass der Standort Altenkirchen von seiner baulichen Substanz der beste ist. Im Laufe des Verfahrens sind wir dann vom Insolvenzverwalter gebeten worden, ein Angebot nur für Kirchen und Altenkirchen abzugeben. Der Bitte sind wir nachgekommen. Wir mussten wiederum auch viele Fragen mit dem Kreis besprechen, der ja auch unter Druck stand. Dennoch haben wir, so denke ich, eine gute Lösung gefunden. Was die Sache noch schwierig macht, ist die Tatsache, dass ein Verbundkrankenhaus an verschiedene Träger gegangen ist.

Sie haben gesagt, alle Beschäftigten an den beiden Standorten übernehmen zu wollen. Machen Sie darüber hinaus noch weiteren Personalbedarf aus?

Rosenbauer: Wir haben nicht eine einzige Kündigung durch den Insolvenzverwalter ausgesprochen, wir haben alle übernommen, auch wenn der Personalstand auf dem Papier nicht dem tatsächlichen entsprochen hat. Und wir werden auch von den Tochtergesellschaften, also etwa der Reinigungsdienst oder das Catering, alle Mitarbeiter am Standort übernehmen. Und ja, Sie fragen danach, zusätzlicher Bedarf ist nach wie vor vorhanden. Wenn wir das Ganze wieder hochfahren wollen, müssen wir nicht nur den Bestand sichern, sondern brauchen sogar mehr Personal.

„Unser Ziel in Kirchen ist ein 300-Betten-Haus.“

Diakonie-Geschäftsführer Josef Rosenbauer will das Angebot an der Sieg wieder erweitern.

Lässt sich dieser Bedarf beziffern?

Rosenbauer: Wenn wir alle Abteilungen wieder in Betrieb nehmen wollen, reden wir garantiert von bis zu 100 Personen. Das geht nicht auf einen Schlag, wir sprechen da eher von einem Prozess, der sich über zwei Jahre hinziehen kann.

Meinhardt: Es gibt auch schon erste positive Signale. Für Altenkirchen hatten wir ad hoc fünf Bewerbungen, das waren allesamt Rückkehrer.

Was bedeutet, Abteilungen wieder in Betrieb nehmen zu wollen? Wie wird denn das stationäre Versorgungsangebot in Kirchen künftig aussehen?

Rosenbauer: Wir wollen die Fächer, die hier mal angesiedelt waren, auch wieder aufleben lassen und noch differenzieren und ergänzen. Das geht auch in Richtung Notfallversorgung. Aber in einem ersten Schritt sollen die zwischenzeitlich geschlossenen Abteilungen Geriatrie, Palliativstation, Neurologie mit der Stroke Unit und Urologie wieder aufgemacht werden. Und auch hier haben wir die Erfahrung gemacht, dass Beschäftigte, die mit dem Haus verbunden waren, bei uns angeklopft haben.

Über welchen Zeitrahmen sprechen wir hier?

Rosenbauer: Wir haben für drei Fachbereiche konkrete Ziele definiert: die Geriatrie, die Neurologie samt Stroke Unit und die Palliativstation sollen nach Möglichkeit bis zum Jahresende wieder geöffnet sein. Bei der Urologie ist es nicht nur für uns schwierig, Ärzte zu finden. Auch am Thema Kardiologie arbeiten wir mit Nachdruck. Unser Ziel für Kirchen ist ein 300-Betten-Haus. Aktuell sind 190 Betten in Betrieb, die momentane Belegung liegt bei rund 60 Prozent. Das müssen wir steigern.

Was geschieht mit der Pflegeschule an dem Standort?

Rosenbauer: Auch hier ein klares Bekenntnis: Wir wollen die Schule auf jeden Fall erhalten. Die Region braucht diese Schule. Doch hier sind noch Fragen zu klären. Die Schule wird nicht vom DRK direkt betrieben, sondern von den Schwesternschaften. Deshalb gehört sie nicht zur Insolvenzmasse. Das ist ein schwieriges Konstrukt, das Lösungen erforderlich macht, etwa bei den Budgetverhandlungen mit den Kostenträgern.

Meinhardt: Um es zu ergänzen: Gerade haben 20 junge Menschen ihr Examen dort abgelegt, 14 von ihnen bleiben hier bei uns und auch die übrigen 6 werden in diesem Beruf anderswo weiterbeschäftigt werden.

„Wichtig ist, dass jetzt endlich wieder Ruhe einkehrt. Auch dieses Gegeneinander zwischen Hachenburg und Altenkirchen darf nicht fortgesetzt werden.“

Josef Rosenbauer blickt in die Zukunft.﻿

Dass die Investitionskosten die bisherigen Prognosen übersteigen werden, ist kein Geheimnis. Mit welcher Summe rechnen Sie? Haben Sie inzwischen konkrete Förderzusagen vom Land?

Rosenbauer: Da muss ich um Verständnis bitten, dass hier noch keine konkreten Zahlen auf dem Tisch liegen. Es gibt Förderzusagen vom Land, aber es gibt noch keine konkreten Summen. Das liegt auch daran, dass wir Einzelförderanträge stellen müssen. Aber die Zusage, eine Grundsanierung an diesem Haus durchzuführen, ist vorhanden. Und diese Grundsanierung ist erforderlich. Hier ist 30 Jahre lang nichts mehr gemacht worden.

Welche Synergien mit dem Jung-Stilling in Siegen halten Sie für denkbar?

Rosenbauer: Solche Synergien, nicht nur mit dem Jung-Stilling, sondern auch mit dem Bethesda in Freudenberg, sind natürlich auch eine Antriebsfeder gewesen, um die Region vernünftig zu versorgen. Wir werden jetzt mit allen Beteiligten erst mal Gespräche führen, weil es gibt hier wie da Punkte, die man gut übernehmen kann. Das Ganze ist jedenfalls keine Einbahnstraße. Was ich mir von einem gemeinsamen Auftritt verspreche, ist, dass es für uns leichter werden wird, Personal zu gewinnen. Wir bieten eine volle Weiterbildung durch Rochade an, können auch mehr und besser ausbilden.

Dierdorf/Selters hat Hachenburg übernommen. Gibt es zu diesem Träger Berührungspunkte?

Rosenbauer: Wir sind in der vergangenen Woche auf den Träger zugegangen und haben erste Gespräche geführt und gleichzeitig einen regelmäßigen Austausch vereinbart. Da wir gemeinsame Interessen haben, gehe ich davon aus, dass man hier zu vernünftigen Regelungen kommen kann.

Grube: Man hat bei dem ersten Kontakt sehr schnell gemerkt, dass die Probleme auf beiden Seiten ähnlich sind. Das ist die Grundlage für einen guten Austausch.

Aber Sie hätten schon gerne auch seitens der Diakonie gern den Zuschlag für Hachenburg bekommen?

Rosenbauer: Ja, sonst hätten wir ja auch kein Angebot abgegeben. Es wäre dann vielleicht auch einfacher geworden, bestimmte Dinge zu regeln. Den Verbund Altenkirchen-Hachenburg jetzt aufzulösen, ist nicht nur im IT-Bereich eine Herausforderung. Aber ein Drama ist das jetzt auch nicht. Wir konzentrieren uns jetzt auf Kirchen und Altenkirchen.

Ist mit den Trägerwechseln in den Häusern in Kirchen und Hachenburg ein Klinikneubau endgültig vom Tisch?

Rosenbauer: Für uns schon. Wir können jetzt nicht anfangen, hier zu investieren und sagen dann in drei Jahren, wir bauen doch neu. Das könnte man auch keinem Mitarbeiter nahebringen. Ein Neubau würde mindestens sieben Jahre brauchen. Wie will man diese Zeit dann überbrücken? Investitionen sind ja aktuell erforderlich. Das würde ja bedeuten, dass man letztlich das Geld doppelt und dreifach ausgibt.

Blicken wir nach Altenkirchen: Was konkret wird die Diakonie dort unternehmen?

Rosenbauer: Auch hier sind wir bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie in der Verantwortung und wollen diese auch ausbauen. Klar ist: Eine Wiederaufnahme der stationären Versorgung als Akutkrankenhaus ist vom Tisch. Da lässt das Land nicht mit sich reden. Das mussten wir der Belegschaft deutlich sagen. Wir müssen jetzt Alternativen prüfen. Da muss wieder Leben in die Räumlichkeiten.

Was sind denn Ihre Wünsche und Erwartungen für die Zukunft?

Rosenbauer: Wichtig ist, dass jetzt endlich wieder Ruhe und vor allem Zuversicht einkehrt. Auch ein Gegeneinander zwischen Hachenburg und Altenkirchen darf nicht fortgesetzt werden. Wir müssen uns auf unsere Aufgabe konzentrieren. Und die lautet: die Versorgung sicherzustellen, sich um die Patienten zu kümmern. Jeder Patient, der hier zufrieden herausgeht, ist die beste Werbung. Wir müssen Vertrauen zurückgewinnen in die Häuser und in die Belegschaft. Die Leute waren auch früher nicht schlecht. Doch das ganze Hin und Her hat sehr viel kaputtgemacht. Das habe ich auch den Beschäftigten in den Mitarbeiterversammlungen ans Herz gelegt und sie ermutigt, daran mitzuarbeiten. Ich mache mir keine Sorgen um unser Einzugsgebiet. Das ist groß genug. Wir müssen uns gut aufstellen, um unsere Aufgabe zu erfüllen.