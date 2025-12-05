Was die CDU an Schulen und Kitas verändern will

In Herdorf stellten die CDU-Landtagskandidaten im AK-Land ihre Ideen für eine Wende in der rheinland-pfälzischen Bildungslandschaft vor. Auch das Neunkirchen-Problem wurde dabei nicht ausgeklammert.
Lesezeit 3 Minuten
Im März wird ein neuer rheinland-pfälzischer Landtag gewählt. Eines der wichtigsten Themen: die Bildungs- und Schulpolitik. Die jüngsten Berichte über zunehmende Gewalt an den Schulen im Land brachte das Thema wieder in die Negativschlagzeilen. Dass die Schullandschaft in Rheinland-Pfalz unter einem ganzen Bündel an Problemen zu leiden scheint, wurde nun im Herdorfer Knappensaal deutlich.