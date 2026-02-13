Wilhelmstraße Betzdorf Was die Betzdorfer über ihre wichtigste Straße denken Thomas Leurs 13.02.2026, 09:00 Uhr

i Für viele in Betzdorf ist die Wilhelmstraße vor allem praktisch, weil sich dort mehrere Supermärkte an einer Stelle befinden. Thomas Leurs

Die Wilhelmstraße hat weiterhin eine große Bedeutung für die Stadt Betzdorf. Sowohl als Durchfahrtsstraße als auch für den Handel. Wie stehen Menschen aus der Stadt und den umliegenden Dörfern zu der Straße? Wir haben uns mal vor Ort umgehört.

Wenn die Stadt Betzdorf ein Herz wäre, dann wäre die Wilhelmstraße die Aorta. Sie gehört zu den wichtigsten Verkehrsstraßen der Stadt – vor allem als Durchfahrtsstraße nach Wissen oder Altenkirchen und in die andere Richtung ins Siegerland oder nach Süden in den Westerwald.







