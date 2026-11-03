AWB-Werkleiter im Gespräch
Was die Bellersheim-Übernahme für das AK-Land bedeutet
Bestandteil der Kooperation zwischen dem AWB und dem jetzt veräußerten Geschäftsbereich Abfallwirtschaft der Firma Bellersheim i
Bestandteil der Kooperation zwischen dem AWB und dem jetzt veräußerten Geschäftsbereich Abfallwirtschaft der Firma Bellersheim ist der Einsatz des Umweltmobils im Kreis Altenkirchen.
AWB Kreis Altenkirchen

Auch zwischen dem Kreis Altenkirchen und dem jetzt von Remondis übernommenen Geschäftsbereich Abfallwirtschaft der Bellersheim-Unternehmensgruppe gibt es eine Verbindung. Darüber sprachen wir mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB).

Lesezeit 1 Minute
Säuren oder Laugen, Holzschutz- oder Düngemittel, Farben oder Medikamente – solche Sonderabfälle konnten die Menschen im AK-Land bislang am Umweltmobil der Firma Bellersheim abgeben. Dies geschah im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Unternehmen und dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises.
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