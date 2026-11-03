Auch zwischen dem Kreis Altenkirchen und dem jetzt von Remondis übernommenen Geschäftsbereich Abfallwirtschaft der Bellersheim-Unternehmensgruppe gibt es eine Verbindung. Darüber sprachen wir mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB).
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Säuren oder Laugen, Holzschutz- oder Düngemittel, Farben oder Medikamente – solche Sonderabfälle konnten die Menschen im AK-Land bislang am Umweltmobil der Firma Bellersheim abgeben. Dies geschah im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Unternehmen und dem Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) des Kreises.